SSK dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın oranı

25 yıl çalışarak 15 Nisan 2008'de Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. 19 Mart 2006'da SSK'lı eşim vefat etti. 1995 ve 1997 doğumlu iki çocuğum var. Eşimin maaşı bana ve çocuklara bağlandı. 1995 doğumlu kızım Şubat 2019'da işe başladı, müracaat etti çalışıyorum diye, maaşı almıyor. Ona ödenen maaş bana veya kardeşine niye aktarılmıyor? Belgin Çiçeksever

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun geçici 1. maddesinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre bağlanan veya hak kazanılan gelir ve aylıkların verilmesine devam edileceği, bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, 5510 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış. Bu bağlamda, eşinizden 1 Ekim 2008 tarihinden önce bağlanan aylıkların, meydana gelen durum değişikliği nedeniyle artırılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında 506 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 506 sayılı Kanun'a göre de aylık alan çocuğu bulunan eşe bağlanacak aylığın oranı yüzde 50, çocuklardan her birine bağlanacak aylığın oranı yüzde 25 olup, çocuklardan birinin aylıktan çıkması, sizin ve diğer çocuğunuzun aylık oranının artırılmasını gerektirmez. Ancak diğer çocuğunuzun da aylıktan çıkması ve tek aylık sahibi durumuna gelmeniz halinde sizin aylık oranınız yüzde 50'den yüzde 75'e yükselir.

Kamuda görev alana görev tazminatı ödenmez

Eşim daire başkanı emeklisi olarak maaş alıyordu. Ekim 2018 yılında vefat etti. Bana çalıştığımdan dolayı maaşı yüzde 50 oranında bağlandı ancak daire başkanı tazminatı düşülerek ödeneceği belirtildi ve öyle ödeme yapılıyor. Bu durum normal midir, bütün makam tazminatlarında uygulanır mı? A. K. G.

Ödenmeyen makam tazminatı değil, görev tazminatı olmalı. Kamu kesiminde görev alanlara görev tazminatı ödenmiyor. Bu durum, dul ve yetimler için de geçerli. Kamu kurumunda çalışıyorsanız, eşinizin emekli aylığı ile makam tazminatının yüzde 50'si ödenir, görev tazminatından ödeme yapılmaz. Ancak emekli olduktan sonra, kamuda görev almamak koşuluyla, görev tazminatının da yüzde 50'si ödenmeye başlanır.