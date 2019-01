Vekalet Savaşı

“Üst Akıl”…

Soyut-bilinmez politik kavram değildir.

“Kürt Açılımı” mı dediniz?

“Ilımlı İslam” mı dediniz?

“Büyük Ortadoğu Projesi” mi dediniz?

“FETÖ Darbesi” mi dediniz?

Arkasında mutlak “üst akıl” var!

Peki, “üst akıl” deyince aklınıza somut hangi yapı/yapılar gelecek?

“Atlantic Council (AC)” bunlardan biri.

Enver Ören'i Napoli'de 1.5 yıl “eğitenler” aynı yıl/1961'de Washington'da “Atlantic Council” adlı “düşünce kulübünü” kurdu!

Görevi şu: Sessiz silahla/dil üzerinden muharebe yapmak/psikolojik savaş yürütmek!

Dün ABD, Afganistan'a müdahale mi yapacak; Atlantic Council dünya kamuoyunu etkilemek için kolları sıvar!

Bugün ABD, Venezuela'ya müdahale mi yapacak; Atlantic Council internet sitesine girin nasıl yayın yapıyor görün! Örneğin…

Yıl, 2016. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin “15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye” konulu toplantısında konuşan Atlantic Council yöneticisi Aaron Stein, o gece yaşananlardan kuşku duyduğunu söyledi! Toplantı FETÖ şovuna döndü…

Bu Amerikan kuruluşunun üyesi kimdir; Mücahit Ören!

Hiç şaşırtmıyorlar…

Amerikan vatandaşı Mücahit…

Letonya'nın New York fahri konsolosu Mücahit…

Fethullah Gülen'e “Dünya Barış Ödülü” veren Amerikan “East- West Institute (EWI)” yönetim kurulu üyesi Mücahit…

“Üst Akıl” Atlantic Council üyesi Mücahit…

Mücahit, hangi kutsal dava uğruna mücadele ediyor belli değil mi?

Bir bakıyorsunuz Mücahit'i Brüksel'de görüyorsunuz! “Dünya Güvenlik Konferansı”na katılıyor! Toplantının amacı, AB'yi terörle mücadele konusunda ABD ile aynı çizgiye getirmekmiş! Ne anlar güvenlikten- terörden-diplomasiden Mücahit Ören?

İşte böyle “kullanışlı” hale getiriliyorlar; Fethullah Gülen gibi…

Amaç şu…

NATO'ya bak

Salt Türkiye'ye bakarak meseleleri kavrayamazsınız.

“Üst Akıl” bugün Venezuela'da ne yapıyorsa, yarın Türkiye'de onu yapmaya çalışacak.

Tahmin değil bu:

Enver Ören'i yetiştiren, Mücahit Ören'i toplantılarına çağıran NATO yan kuruluşu “GeoPol Intelligence” geçen yıl “Turkey: NATO's Rogue Member State” başlıklı makalesinde şunu yazdı:

– Erdoğan diktatördür…

– Türkiye haydut devlettir…

– NATO 10'uncu maddeye dayanarak Türkiye'ye müdahale etmelidir…

Siyasi terminolojide “Vekâlet Savaşı” kavramı var; karşıt güçlerin birbirine doğrudan saldırmak yerine üçüncü taraf vasıtasıyla mücadele ettiği bir savaş türüdür bu!

CIA'nın kullandığı FETÖ'nün yaptıkları bunun tipik örneğidir.

Ve bu savaş bitmemiştir, yeni “kullanışlı cemaatler” ile sürmektedir.

“Atlantik Ötesi” emrindeki kriptolar görev başındadır. Görevleri, her türlü anti-emperyalist milli-yerli hareketi-direnişi baltalamaktır.

Dün Atlantikçi FETÖ'ye Ergenekon-Balyoz kumpaslarını yaptıranlar, darbe düzenletenler…

Bugün Atlantikçi Mücahitlere, Türkiye'nin yerli-milli güçlerine karşı psikolojik savaş yürüttürüyorlar. Yarın sıra iktidara gelecektir.

İktidar ise hâlâ “başı secdeye değenden zarar gelmez” duygusallığı içinde!

Harbin biçiminin-karakterinin değiştiğini kavrayamıyor; mücadeleyi sadece FETÖ ile sınırlıyor! Oysa. Venezuela'da olanları bile medya yayıncılığı açısından değerlendirmesi gerekiyor ki Mücahitleri anlasın!

– Maduro diktatördür…

– Venezuela haydut devlettir…

– Hemen müdahale edilmelidir…

Bunları diyenler hep aynı; “Atlantik Ötesi” ve onların medyası…

Toparlarsam…

Ne yapılanması bu

Şu tesadüf olabilir mi:

Mücahit'in dedesi askeri okullarda öğretmenlik yapmış eski asker.

Mücahit'in halasının eşi askeri hastanelerde doktorluk yapmış eski asker.

Mücahit'in babası Kuleli mezunu, NATO burslu eski asker.

Mücahit'in babasının “kara kutusu” ordudan irtica nedeniyle atılan eski asker.

Mücahit'in şirketinin başkan vekili Kara Harp Okulu mezunu eski asker.

Mücahit'in şirketinin bir yönetim kurulu üyesi eski asker.

Mücahit'in şirketinin bir diğer yönetim kurulu üyesi eski asker.

Mücahit'in şirketinin idari işler müdürü eski asker.

Mücahit'in şirketinin sosyal işler direktörü eski asker.

Mücahit'in “akıl hocası” Jandarma Genel Komutanlığı yapmış komutanın yeğeni.

Mücahit'in eniştesinin kuzeni MİT daire başkanlığı yapan istihbaratçı…

Liste uzayıp gidiyor…

Bu köşede yazdım hatırlatırım:

Mücahit'in Ankara temsilcisi eski asker, Türkiye-Rusya ilişkileri düzelmeye başladığında, Türkiye Gazetesi'ne “Yeni Darbeyi Ulusalcılar Yapabilir” manşeti yaptı! Maksat, iktidarın Avrasya açılımını engellemekti.

Erdoğan, Gladio'nun/Atlantik Ötesi'nin sadece “FETÖ Planı” yaptığını mı sanıyor?

Erdoğan, duygusal şablonun/paradigmanın dışına çıkıp gerçekleri görmelidir…

NOT: Cavit Çağlar telefonla aradı:

– “Evet, New York'ta bana kelepçe vurdular!”

– “Sana vatandaşlık verelim, iltica et, kurtul” dediler, reddettim.

– “Ülkeme geldim. Haksız yere aylarca hapis yattım, sonunda beraat ettim.”

– “317 milyon dolar borç çıkardılar, 1.2 milyar dolar ödedim. Kimseye kuruş borcum yok…”

– “Hala ülkem için çalışıyorum; 10 bin kişiye ekmek sağlıyor; 400 milyon dolarlık ihracat yapıyorum…”

Mücahit Ören'e yerli-milli diyebilir misiniz?