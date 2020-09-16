AB Komisyonu Başkanı’ndan Türkiye’ye uyarı: Mesafe giderek artıyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşadığı gerilim Avrupa Birliği’nin (AB) sıcak gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

24-25 Eylül’de AB liderlerinin bir araya geleceği zirve öncesi, üst düzey yetkililerden Türkiye’yle ilgili hamle ve açıklamalar peş peşe geliyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda çarpıcı ifadeler kullandı.

‘GÖZDAĞINI HAKLI ÇIKARAMAZ’

AB ülkelerinin dış politika alanında daha hızlı karar vermesi gerektiğine dikkat çeken von der Leyen, Türkiye’nin Yunanistan’a gözdağı vermesini kabul edemeyeceklerini belirterek, “Türkiye önemli bir komşu ülke ve bu hep böyle olacak. Coğrafi olarak yakınız ancak aramızdaki mesafe giderek artıyor. Türkiye bazı sorunlar yaşayan bir bölgede bulunuyor. Milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor, ancak hiçbir şey komşularına gözdağı verme girişimlerini haklı çıkaramaz” dedi.

‘TANSİYONUN DÜŞMESİ HERKESİN YARARINA’

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a destek açıklamalarını yineleyen von der Leyen, “Bölgede tansiyonun düşmesi tüm tarafların yararına. Yapmamız gereken tek şey, tek taraflı kararlardan kaçınmak. İstikrara giden yol budur” ifadelerini kullandı.

BORRELL: İLİŞKİLER DÖNÜM NOKTASINDA

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de dün Türkiye’yle ilgili konuşmuştu.

Borrell, AB'nin Türkiye ile ilişkisinin dönüm noktasında olduğunu söyleyerek Ankara'yı Doğu Akdeniz'deki çatışmadan geri adım atmaya ve ülkedeki temel insan haklarını korumaya çağırmıştı.

Borrell Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, “İlişkiler önümüzdeki günlerde ne olacağına bağlı olarak bir tarafa veya diğer tarafa gidecek dönüm noktasında” demişti.