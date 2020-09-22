AB Konseyi Başkanı Charles Michel kendini karantinaya aldı!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçtiğimiz günlerde temas halinde olduğu güvenlik ekibinden bir üyesinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Michel’in Belçika’da yürürlükte olan kurallara göre kendisini karantinaya almak zorunda olduğu duyuruldu. Düzenli olarak test yaptırdığı belirtilen Michel’in dün sonuçlanan son testinin de negatif çıktığı belirtildi.

LİDERLER ZİRVESİ ERTELENDİ

AB Konseyi Başkanı Michel'in karantinaya girmesi sonucu Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB liderler zirvesinin de bir hafta ertelendiği bildirildi.

BUGÜN ERDOĞAN VE MERKEL İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

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