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ABD Başkanı Trump’tan hükümetin kapanmasını engelleyen imza

ABD'de corona virüsü yardım paketi görüşmeleri çıkmaza girince, hükümetin kapanmasını engellemek için Başkan Donald Trump devreye girdi. Trump, bütçe akışını devam ettirecek geçici tasarıyı imzalayarak süreyi iki gün daha uzattı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:43, 19/12/2020
Haberler Dünya
ABD Başkanı Trump’tan hükümetin kapanmasını engelleyen imza

ABD Kongresi 900 milyar dolarlık yeni corona virüsü yardım paketi üzerinde bir anlaşmaya varamayınca Temsilciler Meclisi ve Senato, federal hükümetin kapanmasını önlemek için geçici bir tasarıyı onayladı. Tasarının Başkan Donald Trump tarafından da imzalanmasıyla Cuma gece yarısı sona ermesi beklenen süre iki gün daha uzatılmış oldu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Corona virüsü yardım paketinin, Amerikan federal dairelerine bütçe akışını devam ettirecek harcama tasarısına dahil edilmesi hedefleniyordu. Ancak hükümetin kapanmasını önlemek için Kongre üçüncü kez geçici bir tasarıyı kabul etmiş oldu. Bu sayede kazanılan iki günlük süre içinde paket üzerinde görüşmelere devam edilmesi bekleniyor.

EN BÜYÜK PAKET OLACAK

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında aylardır çekişmeye sahne olan yeni yardım paketi sürecinde bu hafta yoğun görüşmeler yapıldı. Paket üzerinde anlaşılıp Kongre'den geçtiği takdirde, ülkede günde 3 binden fazla can alan corona virüsü salgınına karşı uygulamaya konan en büyük paket olacak.

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Yayınlanma Tarihi:10:39,