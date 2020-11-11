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ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: Alaska’da kazanan Donald Trump oldu

ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımının devam ettiği eyaletlerden Alaska'yı Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:39, 11/11/2020
Haberler Dünya
ABD Başkanlık seçimlerinde son durum: Alaska’da kazanan Donald Trump oldu

ABD'de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde oy sayımı devam ediyor. Alaska’da bugün oy sayımı sona ererken, son sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Trump eyaletteki oyların yüzde 56.9’unu aldı.

Alaska’da rakibi Joe Biden’ı geride bırakan Trump, 3 delegeyi hanesine yazdırmış oldu. Trump toplam delege sayısını 217’ye yükseltirken, Demokratların adayı Joe Biden’ın ise hanesinde halihazırda 290 delege bulunuyor.

Kongre seçimlerinde de Alaska eyaletindeki bir senato koltuğunu Cumhuriyetçi aday Dan Sullivan kazandı. 100 sandalyeli Senato’da Cumhuriyetçiler 49, Demokratlar 48 sandalye elde etti.

Toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Arizona ve Georgia eyaletlerinde de sonuçlar henüz net değil. ABD’de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday, başkanlık koltuğuna oturuyor. (İHA)

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