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ABD bu görüntüleri konuşuyor! 5 yaşındaki küçük kız polislerle burun buruna geldi: Bizi vurmak için mi geldiniz?

ABD'de ırkçılık karşıtı gösterilerde küçük bir kız çocuğuyla polis memurunun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Gözyaşlarına boğulan kız, "Bizi vurmak için mi geldiniz?" diye sorarken, polis ise ona sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Sozcu.com.tr
15:51 -
Haberler Dünya

ABD’de George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan gösteriler tüm hızıyla sürüyor. Houston’da babasıyla birlikte eylemlere katılan 5 yaşındaki Simone Bartee’nin görüntüleri ülkenin gündemine oturdu.

Kargaşanın ortasında tam teçhizatlı polisleri karşısında gören küçük kız, gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı. Simone’yi gören bir polis memuru küçük kızın yanına gelerek sakinleştirmeye çalıştı.

Polis memuru küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı.

Babasının kayıtta olduğu anlarda adı açıklanmayan polis memuruna dönen Simone, “Bizi vurmak için mi buradasınız?” diye sordu. Soru karşısında afallayan polis memuru ise küçük kıza sarılarak, “Sizi korumak için buradayız. Size zarar vermeyeceğiz. Protesto edebilirsiniz, parti yapabilirsiniz. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Sadece hiçbir şeye zarar vermeyin” dedi.

Kısa sürede viral olan görüntüleri sosyal medyada paylaşan Simone’nin babası ise, küçük kıza son dönemde yaşananları anlayabileceği bir dilde anlattığını ve bunun üzerine beraber gösterilere gittiklerini söyledi.

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