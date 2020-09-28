ABD ve Yunanistan’dan ortak Doğu Akdeniz açıklaması: Ne gerekiyorsa yapılacak

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim sürerken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tansiyonu düşürme çabaları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a gitti.

Pompeo, Doğu Akdeniz’deki deniz egemenliği anlaşmazlıklarına barışçıl çözüm getirilmesi çağrısında bulunurken, iki günlük ziyareti kapsamında ilk olarak mevkidaşı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ÇÖZÜM



İkilinin görüşmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada, “ABD ve Yunanistan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor” ifadeleri kullanıldı.

Selanik’te bir araya gelen Dendias ve Pompeo, açıklamada iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için “ne gerekiyorsa” yapacağını ifade etti.

Pompeo daha önce ABD’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden “büyük endişe” duyduğunu söylemişti.

İNGİLİZ BASININDAN İNCİRLİK İDDİASI

Pompeo'nun Yunanistan'a gitmesi üzerine İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times kapsamlı bir analize yer verdi. Gazetenin Yunanistan muhabiri Anthee Carassava imzalı haberde, “ABD, Erdoğan'ı cezalandırmak için hava üssünü taşımak için görüşmeleri gündeme getirdi” başlığını kullandı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırmak için İncirlik Üssü'nü Yunanistan'ın Girit adasına taşımayı gündeme getirdiğini aktaran The Times, “Bu ziyaret, Washington'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın batı karşıtı söylemlerine ve Türkiye'nin geçen yıl Rusya'dan hava savunma sistemi satın almasının ardından sabrının azaldığını gösteriyor” ifadesini kullandı.