İngiliz basını: ABD, Erdoğan’ı cezalandırmak için İncirlik’i taşımayı düşünüyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Yunanistan’da temaslarda bulunması uluslararası kamuoyunda yeni iddia ve yorumların ortaya atılmasına sebep oldu…

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında başlayan Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Pompeo’nun Yunanistan’a gelmesi üzerine İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times kapsamlı bir analiz hazırladı. Gazetenin Yunanistan muhabiri Anthee Carassava imzalı haberde, “ABD, Erdoğan’ı cezalandırmak için hava üssünü taşımak için görüşmeleri gündeme getirdi” başlığını kullandı.

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmak için İncirlik Üssü’nü Yunanistan’ın Girit adasına taşımayı gündeme getirdiğini aktaran The Times, “Bu ziyaret, Washington’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın batı karşıtı söylemlerine ve Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasının ardından sabrının azaldığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

İncirlik Üssü’nün Soğuk Savaş döneminde kurulduğunu ve ABD’nin Orta Doğu’daki menfaatleri için çok stratejik olduğuna dikkat çekilirken, “Son dönemde Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı düzenlenen hava saldırılarının kalkış noktası olarak kullanılmıştı.

Pompeo’nun bugün ziyaret edeceği Girit’teki Souda Körfezi’nin ABD senatosunda iyi bir alternatif olarak görüldüğünü yazan gazete, “Bu ziyaret Pompeo’nun iki hafta içerisindeki ikinci ziyareti” ifadesini kullandı.

DOĞU AKDENİZ’DE NE OLDU?

Yılların NATO müttefiki Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim geçen haftalarda Türkiye’nin Oruç Reis ile doğal kaynaklar arama çalışmasıyla tırmanmıştı. Yıllardır bölgede arama çalışmaları sürdüren ve uluslararası şirketlerle temas halinde olan Yunanistan ve Rum Kesimi, Türkiye’nin bu hamlesine tepki göstermişti.

Fransa’yı da yanına alan Yunanistan birçok ülkeye de Türkiye karşıtı çağrıda bulunmuştu.