ABD’de aşı ve ilaçlardan sorumlu en yetkili kurumun bir numarası karantinaya girdi!

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı ilaç ve aşıdan gelecek iyi haberlerde. Ülkeler bu konuda adeta yarışa girerken ABD’de aşı ve ilaç çalışmalarına onay veren en yetkili kurumdan flaş bir haber geldi.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) başındaki isim Stephen Hahn, corona virüsüne yakalanan bir kişiyle temasta bulunduğunu açıkladı. Söz konusu durumun ardından testler uygulandığını belirten Hahn, sonuçların negatif çıktığını duyurdu.

BİLGİLENDİRME NOTU YOLLADI



Asemptomatik vaka olarak risk oluşturmamak için kendisini karantinaya aldığını söyleyen Hahn, idaresindeki kurumun çalışmalarında bir aksama olmayacağını ifade etti.

FDA sözcüsü Michael Felberbaum’un medyaya yaptığı açıklamada ise, “Dr. Hahn, çalışanlara yazdığı bilgilendirme notunda corona virüsü bulunan biriyle iletişim kurduğunu bildirdi. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin talimatları uyarınca iki hafta karantinada olacak” ifadeleri kullanıldı.

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