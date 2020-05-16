ABD’de corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 500 bini aştı!

ABD’de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York’ta toplam vaka sayısı 357 bin 884’e, ölü sayısı ise 27 bin 572'ye yükseldi.

New York’un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 253'e vaka sayısı ise 146 bin 174'e ulaştı.

En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois’de corona virüsü vaka sayısı 92 bin 457 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 129 kişi hayatını kaybetti.

Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 84 bin 933'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 705’e yükseldi.

California eyaletinde vaka sayısı 77 bin 370'e ölü sayısı ise 3 bin 213'e yükseldi.

Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 65 bin 307 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 494’e ulaştı.

ABD'de corona virüsüne bağlı ilk ölümün gerçekleştiği Washington eyaletinde ise vaka sayısı 18 bin 901 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 8'e yükseldi. (İHA)

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