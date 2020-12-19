ABD’de ikinci aşı onaylandı

Dün bilim adamları, istatistikçi ve uzmanlardan oluşan danışma kurulu tarafından uygun olduğu açıklanan ve Moderna tarafında üretilen aşının ABD halkı üzerinde kullanılmasına FDA bugün izin verdi.

Pfizer ve BionTech tarafından üretilen aşıdan sonra acil durum yetkisi ile onaylanan ikinci aşı olan Moderna'nın aşısının COVID-19'a karşı %94 etkili olduğu açıklanırken “belirgin bir sağlık riski” taşımadığı belirtildi.

FDA'in onay verirken Pfizer ve BiıonTech'de görülmeyen ve Moderna'nın aşı testlerinde görülen bazı yan etkileri de incelediği belirtilirken “bu yan etkileri kesin olarak aşıya bağlayacak bir bulgu yok” denildi.

Moderna'nın aşısının da onaylanması ile önümüzdeki hafta 6 milyon Amerikalıya aşının ulaşması bekleniyor. (İHA)