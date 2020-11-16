ABD’de mahkumlar 2 dolara Covid-19’dan ölenleri morglara taşıyor

ABD’de corona virüsü bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666’ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan corona virüsü ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, corona virüsünden ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

El Paso Bölge Şerifi’nin Sözcüsü Chris Acosta, gönüllülerin saatte 2 dolar kazandığını açıklarken, “Dört ile 8 mahkum gönüllülük esası kapsamında sabah 08:00’den 16:00’ya kadar çalışıyor. Bu mahkumlar hafif suçlardan dolayı ceza alan kişilerden oluşuyor” ifadesini kullandı.

Acosta, çalışmaların pazartesi günü başladığını da vurguladı.

ABD’DE SON DURUM

ABD’de corona virüsü bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666’ya çıktı.

Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştı.