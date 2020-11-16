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ABD’de mahkumlar 2 dolara Covid-19’dan ölenleri morglara taşıyor

ABD'de corona virüsü bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666'ya çıktı. Ülkede rekor seviyeye çıkan corona virüsü nedeniyle El Paso hapishanesindeki mahkumların, saati 2 dolara Covid-19 yüzünden ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:35, 16/11/2020
Haberler Dünya
ABD’de mahkumlar 2 dolara Covid-19’dan ölenleri morglara taşıyor

ABD’de corona virüsü bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666’ya çıktı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştı. Rekor seviyeye ulaşan corona virüsü ölümleri nedeniyle hastanelerde yer kalmayan ülkede, cesetlerin taşınması için mahkumlardan yardım istendi.

Önce ABD’de yerel basının yayınladığı fotoğrafları Reuters haber ajansı da abonelerine servis etti. Fotoğraflarda mahkumların Covid-19’dan yaşamını yitirenleri morglara taşıdığı görülüyor.

SAATTE 2 DOLARA MORGA CESET TAŞIYORLAR

Teksas eyaletinde bulunan El Paso hapishanedeki mahkumların saati iki dolara, corona virüsünden ölenleri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin basına sızmasının ardından bir çok kişi olaya tepki gösterdi.

El Paso Bölge Şerifi’nin Sözcüsü Chris Acosta, gönüllülerin saatte 2 dolar kazandığını açıklarken, “Dört ile 8 mahkum gönüllülük esası kapsamında sabah 08:00’den 16:00’ya kadar çalışıyor. Bu mahkumlar hafif suçlardan dolayı ceza alan kişilerden oluşuyor” ifadesini kullandı.

Acosta, çalışmaların pazartesi günü başladığını da vurguladı.

Mahkumların hangi kriterlere göre seçildiğine dair bir açıklama yapılmazken 2 dolara çalışan mahkumların gönüllü olduğu belirtildi.

ABD’DE SON DURUM

ABD’de corona virüsü bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 164 bin 959 artarak, 11 milyon 235 bin 666’ya çıktı.

Özellikle seçimlerden sonra Trump’ın görevi devretmek için süreci tıkaması sonrasında ülkede vaka sayısını durduracak bir hamle yapılmadı.

Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1254 artarak 251 bin 285’e ulaştı.

 

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ABD Corona Dolar Haber Pazartesi
Yayınlanma Tarihi:15:17,
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