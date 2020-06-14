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ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk açıklama!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili konuştu. Putin, "ABD'deki protestolar, ülkede derin iç krizler olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

17:05 -
Haberler Dünya
ABD’deki protestolarla ilgili Putin’den ilk açıklama!

Genellikle diğer ülkeler hakkında yorum yapmaktan kaçınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'de devam eden protestoları değerlendirdi.

Kremlin'de yapılan röportajda konuşan Putin, ABD’de Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana, bir iç krizin gözlemlendiğini belirterek, “ABD’de olan, bazı derin iç krizlerin tezahürüdür” dedi.

Trump'ın seçimi kazandıktan sonra muhalefetin “sahte hikayeler” icat ettiğini ifade eden Putin, “Açık ve demokratik şekilde kazandıktan sonra yenilenler, meşruiyetini sorgulamak için her türlü sahte hikayeyi icat etti” ifadelerini kullandı.

‘TARAFLAR ÇIKARLARINI İNSANLARINKİNDEN ÜSTÜN TUTUYOR'

Putin, ABD'nin politik sisteminin en önemli sorununun kaynağıyla ilgili de yorumda bulundu. Putin, ABD'de siyasi partilerin ve tarafların, kendi çıkarlarını halkın çıkarlarından üstün tuttuğunu ifade ederek, “Bana göre problem, tarafların kendi çıkarlarını insanlarınkinden üstün tutması” dedi. (DHA)

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ABD Donald Trump Polis protesto Putin Rusya Vladimir Putin
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