ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden ‘Sevilla Haritası’ açıklaması!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından “‘Sevilla Haritası’ adlı harita ile igili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır” notuyla yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır.

* Sevilla Haritası'nın ‘hukuki statüsü' hususunda, ABD, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir.

* Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz.

* Deniz yetki alanları, hukuka dayalı olarak, ilgili devletlerarasında varılan mutabakatla karara bağlanmaktadır.

* ABD, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan’ı, istikşafı görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir.

AKAR ‘SEVİLLA HARİTASI’ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Ağustos 2020 tarihinde Donanma Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.

Bakan Akar, Meis Adası'na da değinerek şu açıklamaları yapmıştı:

* Meis Adası Türkiye’ye 2, Yunanistan'a 580 kilometre mesafede. 10 kilometrekare genişliğinde bir alan. Bu alana, 1800 kilometreye yakın kıyı uzunluğu olan Türkiye’ye vermediğiniz kadar, 40 bin kilometrekarelik, bir deniz yetki alanı verirseniz bunun hakla, hukukla, adaletle, akılla mantıkla izahı mümkün olmaz.

* Bunun kabul edilmesi de mümkün değil. Bu gerçekten beyhude bir gayret, kabul edilmesi mümkün olmayan bir iddiadır. Sevilla haritası diye ortaya çıkarılan haritanın da hiçbir geçerliliğinin olmadığını, bunun hakkı, hukuku tanımadığını, burada barış ve istikrara katkı sağlamadığı gibi bir problem çıkardığını da görmek, anlamak lazım.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK, 83 milyon yani bizlerin, hiçbir şekilde bu Sevilla haritası veya benzeri bir takım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.