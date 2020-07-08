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ABD’nin köklü üniversitelerinden Trump’a dava!

ABD'nin en iyi ve en prestijli üniversitelerinden ikisi, Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), uluslararası öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesine ve ülkelerine geri dönmelerine yol açacak olan yeni bir göçmenlik kuralına karşı Trump hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

17:05 -
Haberler Dünya
ABD’nin köklü üniversitelerinden Trump’a dava!

Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu kurala göre, corona virüsü salgını sebebiyle sınıflarda eğitim yerine uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde, ABD vatandaşı olmayan öğrencilerin ülkede kalmasına izin verilmeyecek.

Birçok üniversite salgın sebebiyle uzaktan eğitime geçmişti. Eylül ayında yeni dönemin başlamasıyla uzaktan eğitimin devam etmesi de ihtimal dahilinde.

MIT ve Harvard, ABD’nin dünya çapında iki üniversitesi arasında yer alıyor. Reuters

İPTAL DAVASI AÇILIYOR

BBC’deki bilgilere göre, Harvard Üniversitesi ve MIT de bu uygulamaya karşı çıkmak için federal bir mahkemeye başvurarak bu kuralın uygulanmasının iptalini istedi.

Harvard Üniversitesi Rektörü Lawrence Bacow, öğrenci ve akademisyenlere gönderdiği elektronik posta mesajında, “Bu davayı aktif bir şekilde takip edeceğiz ki ülke genelindeki uluslararası öğrencilerimiz sınır dışı edilme tehdidi olmadan öğrenimine devam edebilsin.” ifadelerine yer verdi.

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