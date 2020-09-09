Afganistan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih’in konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil, güne yine bomba sesleriyle uyandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih’in konvoyuna sabah erken saatlerde bombalı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Salih’in ofisinden yapılan açıklamada ise “Hedef Salih’in konvoyuydu, ancak saldırıdan sağ kurtuldu” ifadeleri kullanıldı. Patlama anında Salih’in oğlunun da babasıyla birlikte olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.