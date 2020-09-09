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Afganistan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih’in konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih'in konvoyu bombalı saldırının hedefi oldu. Saldırıda en az 10 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
12:08 -
Haberler Dünya
Afganistan’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih’in konvoyuna bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil, güne yine bomba sesleriyle uyandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih’in konvoyuna sabah erken saatlerde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda çok sayıda araç zarar gördü. Foto: Reuters.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Emrullah Salih. Foto: Reuters

Salih’in ofisinden yapılan açıklamada ise “Hedef Salih’in konvoyuydu, ancak saldırıdan sağ kurtuldu” ifadeleri kullanıldı. Patlama anında Salih’in oğlunun da babasıyla birlikte olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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