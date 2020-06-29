Almanya’yı yıkan ölüm: Türk anne oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

İki komşusu ve akrabalarıyla çocuklarını alıp Ren Nehri kıyısına giden Gülhan E., arkasına döndüğünde 5 yaşındaki oğlu Mehmet'i göremedi. Mehmet'in bir anda, hızla akan suyun içinde olduğu fark edildi ve oğlu gibi yüzme bilmeyen anne hiç düşünmeden elbiseleriyle oğlunu kurtarmak için suya girdi.



ÇIKARDILAR YİNE SUYA GİRDİ

Mehmet'in 14 yaşındaki ablası da yardım için nehre girdi. Ancak nehirde akıntı çok güçlüydü. Özellikle kum yığılı sahiller arasındaki girintiler ve küçük koylar, burgaç yapıyordu. Bu burgaç Mehmet ve annesini suyun dibine çekti. İki kişi anneyi ve 14 yaşındaki kızını güçlükle sahile çekti. Ancak anne, yeniden hiç düşünmeden oğlu için suya atladı ama bu kez o da kurtarılamadı.

BABA, ACI HABERİ TÜRKİYE'DE ALDI

Anne ile oğlunun cesedi yaklaşık iki saat sonra bulundu. Baba Rıdvan'ın ise olay günü, bir iş için Türkiye'de olduğu öğrenildi.

Ölen anne ile oğlu için Raunheim'daki camide taziyeler kabul edildi ve ailenin yakınlarından 100 kişi acısını paylaşmak için camiye toplandı.