Avrupa aşı için ilk ödemeyi yaptı

Brüksel’de atılan imzaların ardından açıklama yapan AstraZeneca firmasını yetkilisi 300 milyonluk corona virüsü aşı stoku için Avrupalı yetkililerle anlaşıldığını bildirdi.

Firma anlaşmaya imza atan ülkelerin anlaşma dahilinde 100 milyon dozluk ekstra bir doz artışı seçeneğine de sahip olduğunu ifade etti.

Şirket sözcüsü anlaşma sonrası, “Şu anda doz başına belirlediğimiz fiyatı belirtemiyoruz. Ancak aşıların kayda değer bir kısmının maliyeti ESI tarafından karşılandı” dedi.

Acil Durum Destek Enstrümanı (ESI) olarak adlandırılan bir fon kuran Avrupa Birliği ülkeleri corona virüsüne karşı geliştirilen aşılara bu fon üzerinden mali destek sağlıyor.

DAHA ÖNCE FİYAT VERİLMİŞTİ

AstraZeneca geçtiğimiz aylarda corona virüsüne karşı geliştirdiği aşılarıyla ilgili fiyat paylaşımında bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) hükümetleri haziran ayında AstraZeneca'ya 300 milyon doz corona virüsü aşısı için 750 milyon euro ödeyeceklerini belirtmişti. Bir aşı için yaklaşık fiyatın 2,5 euro olması bekleniyordu.

Ancak yeni açıklanan ödeme ile doz başına maliyetin ne kadar olacağı şirket tarafından paylaşılmadı.

Nisan ayında corona virüsü aşısı çalışmalarında insanlar üzerinde test aşamasına geçen Oxford Üniversitesi, seri üretim ve diğer süreçler için ilaç şirketi AstraZeneca’yla güçlerini birleştirdiklerini açıklamıştı.

Uzmanlar birçok aşı gibi AstraZeneca ve Oxford’un ortak aşısının da yıl sonuna doğru piyasaya sürülebileceğini belirtiyor.

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