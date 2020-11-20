Avrupa’da gündem Türkiye: Arka arkaya açıklamalar geldi

Gelecek ay düzenlenecek AB Zirvesi öncesinde Türkiye adeta Avrupa’nın öncelikli gündem maddesi haline geldi… Son dönemde yaşanan gerilimlerle birlikte dün geceden beri üst düzey AB yetkilileri ve devlet liderleri Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

İlk açıklama AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell’den geldi. Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

BORRELL: DÖNÜM NOKTASINA YAKLAŞIYORUZ

Borrell, “Türkiye'nin davranışının Avrupa Birliği'lye ile ayrılığı artırdığını anlaması gerekli. Dışişleri bakanları böyle düşünüyor. Olumlu gündeme dönmek için Türkiye'nin yaklaşımını değiştirmesi gerek. Avrupa Birliği Konseyi gelecek ay hangi yönde devam edileceğine ilişkin yöne karar verecek. Zaman tükeniyor. Türkiye ile ilişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz” ifadesini kullandı.

FRANSA: TÜRKİYE’Yİ İSTEMİYORUZ

Borrell’in bu açıklamasının ardından Fransa’dan da bir açıklama geldi… Fransa, 27 Eylül’de başladıktan yaklaşık 1 ay sonra sona eren Dağlık Karabağ gerilimi ile ilgili bir açıklama yaptı. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Dağlık Karabağ’da Türkiye’nin bölgede söz sahibi olmasını istemediklerini üstü kapalı bir şekilde açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Rusya’nın arabuluculuğunda masaya oturduğunu belirtirken, “Rusya ya da Türkiye bir anlaşma yaparak Batılı güçleri gelecekteki barış görüşmelerine almayabilir” ifadesini kullandı. Minsk grubu olarak da bilinen Fransa, ABD ve Rusya bölgede söz sahibiyken, Paris yönetimi, “Bu ateşkeste biz yer almadık” duyurusunu yaptı.

Macron’un ofisi, Rusya’nın Azerbaycan’ı destekleyen Türkiye ile görüşmeler yaptığını ve Ankara’nın bölgeye asker gönderebileceğinden endişe ettiklerini duyurarak açıklamasında, “Çatışmanın sona ermesi iyi niyet göstergesi olarak Dağlık Karabağ’da yaşayan insanların bölgeye geri dönmesini sağlamalıdır” denildi.

Yaklaşık 400.000 ile 600.000 Ermeni kökenli vatandaşın yaşadığı Fransa bölgede yaşanan gerilimi yakından takip etmişti. Gazetecilere konuşan bir Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, “Minsk grubunun bu bölgedeki ateşkesi izleme görevini üstlenmesini istiyoruz” dedi.

İsmini açıklamayan yetkili, “Rusya’nın Türkiye ile bazı seçenekler üzerinde konuştuğunu anlıyoruz fakat biz bunun bu kadar hassas bir bölgede gerçekleşmesini istemiyoruz. Bir tarafta Minsk diğer tarafta Astana olamaz” ifadesini kullandı.

Astana görüşmeleri, Suriye’de yaşanan gerilimle ilgili Rusya ve Türkiye arasında devam eden görüşmelerdi.

MERKEL: ZİRVEDE TÜRKİYE’Yİ KONUŞACAĞIZ

Bu açıklamaların ardından bir açıklama da Almanya’dan geldi… Almanya Başbakanı Angela Merkel, Aralık ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki hamlelerinin gündeme geleceğini söyledi.

Dün gerçekleşen AB Zirvesi’nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merkel, “İşler, istediğimiz gibi gelişmedi” dedi.