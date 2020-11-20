Azerbaycan’da 3.169 insanda Covid-19 tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kurulu’na bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 169 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 26 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada bin 404 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 87 bin 163'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 79'a yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 60 bin 869 oldu.

Azerbaycan’da şu ana kadar 1 milyon 576 bin 60 corona virüsü testi yapıldığı da kayıtlara geçti.