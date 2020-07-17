Azerbaycan’da can kaybı ve vaka sayısı arttı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 471 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 549 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 26 bin 636'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 341'e ulaştı.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 17 bin 805 olarak açıklandı. Azerbaycan’da şu ana kadar 610 bin 523 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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