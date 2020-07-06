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Azerbaycan’da son 24 saat içinde 500’den fazla vaka!

Azerbaycan'da son 24 saatte 513 corona virüsü vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 20 bin 837’ye yükseldi.

17:17 -
Haberler Dünya
Azerbaycan’da son 24 saat içinde 500’den fazla vaka!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 513 corona virüsü vakası tespit edildiği, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 440 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 20 bin 837'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 258'e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 12 bin 182 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 522 bin 773 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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