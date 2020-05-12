Azerbaycan’da son durum: Ölü sayısı 33’e yükseldi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 104 kişide daha corona virüsü (Covid-19) tespşt edildiği, 77 yaşındaki 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada 55 kişinin virüsü yenip iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi. Son verilerle birlikte Azerbaycan’da toplam vaka sayısı 2 bin 693’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e, iyileşenlerin sayısı ise bin 735’e yükseldi.

Öte yandan Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutuluyor ve şu ana kadar 200 binden fazla corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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