Azerbaycan’da vaka sayısı 30 bine dayandı!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 332 corona virüsü vakası tespit edildiği, 9 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

21 BİN 547 KİŞİ İYİLEŞTİ

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 29 bin 312'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 400'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 21 bin 547 oldu.

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 573 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Öte yandan, Azerbaycan’da şu ana kadar 667 bin 819 corona virüsü testi yapıldı. (İHA)

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