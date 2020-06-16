Azerbaycan’dan can kaybı ve vaka sayısında artış yaşanıyor!

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Corona Virüsü Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 338 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 209 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Azerbaycan’da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 10 bin 662’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126’ya yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 948’e ulaştı.

Azerbaycan’da şu ana kadar 391 bin 699 corona virüsü testi yapıldığı aktarıldı. (İHA)

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