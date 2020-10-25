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Beyaz Saray’da corona virüsü kabusu bitmiyor

Geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çok sayıda yetkilinin corona virüsüne yakalandığı Beyaz Saray'da kabus bitmiyor... ABD Başkan Yardımcısı Mile Pence'in en yakın iki yardımcılarından ikisinde corona virüsü çıktığı açıklandı.

Tayfun HOPALI / ABD
Güncellenme: 07:45, 25/10/2020
Haberler Dünya
Beyaz Saray’da corona virüsü kabusu bitmiyor

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in en yakın yardımcılarından ikisinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Pence’e en yakın isim olarak bilinen Marc Short'un testinin pozitif çıkması seçimlere sayılı günlerin kaldığı şu günlerde Beyaz Saray'da şok etkisi yarattı.

Marc Short (öndeki) ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’e en yakın isimlerden birisiyidi.

Bu arada basın danışmanı O’Malley, hem Pence hem de eşi Karen Pence’in Cumartesi günü yaptıkları testin sonucunun negatif olduğunu söylemişti.

Öte yandan Bloomberg News’te yer alan habere göre Pence’e en yakın isimlerden biri olan siyasi danışmanı Marty Obst’un da test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.

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ABD beyaz Beyaz Saray Corona Cumartesi Donald Trump
Yayınlanma Tarihi:07:29,
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