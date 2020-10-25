Beyaz Saray’da corona virüsü kabusu bitmiyor

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in en yakın yardımcılarından ikisinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Pence’e en yakın isim olarak bilinen Marc Short'un testinin pozitif çıkması seçimlere sayılı günlerin kaldığı şu günlerde Beyaz Saray'da şok etkisi yarattı.

Bu arada basın danışmanı O’Malley, hem Pence hem de eşi Karen Pence’in Cumartesi günü yaptıkları testin sonucunun negatif olduğunu söylemişti.

Öte yandan Bloomberg News’te yer alan habere göre Pence’e en yakın isimlerden biri olan siyasi danışmanı Marty Obst’un da test sonucunun pozitif çıktığı ortaya çıktı.