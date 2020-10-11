Beyaz Saray: Trump’ın corona bulaştırma riski artık yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlığına dair yapılan son açıklamalarda Trump’ın corona virüsü testinin negatif olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmamıştı.

Yeni yapılan açıklamada Trump’ın viral yükünün azalmakta olduğu ve yapılan laboratuvar testlerine göre Trump’ın başlarına risk bulaştırma riskinin olmadığı belirtildi.

HASTANEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ MASKESİNİ ÇIKARMASI TEPKİ TOPLADI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Trump, 10 gün önce corona virüsü belirtileri göstermeye başlamış ve bir gün sonra Walter Reed hastanesine yatırılmıştı.

Hastanede 3 gün Covid-19 tedavisi gören, geçtiğimiz pazartesi günü taburcu olan Trump, Marine One adlı başkanlık helikopteriyle Beyaz Saray’a varınca maskesini çıkararak balkonda poz vermişti. Ayrıca başkanlık konvoyu ile hastaneden çıkıp destekçilerini selamlaması da tepki çekmişti.

ABD’nin en üst düzey corona virüsü uzmanı Dr. Anthony Fauci, 26 Eylül’de Trump’ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayını tanıttığı toplantının “süper-bulaştırıcı etkinlik” olduğunu söylemişti.

Trump, Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden ile 3 Kasım’daki seçimlerde karşı karşıya gelecek. Kamuoyu yoklamalarına göre Biden, Trump’ın 10 puan önünde. Ancak anahtar eyaletlerden gelecek sonuçlar bu durumu etkileyebilir.

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