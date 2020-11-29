Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bilim dünyası şaşkın: Covid-19’lu kadın, antikorlu bebek doğurdu

Singapur'da bu ayın başında bir doğum yapan ve Mart ayında Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşan Celine Ng-Chan isimli kadının bebeğinde Covid-19 antikorları tespit edildi. Sevinçli anne, "Çocuğuma corona virüsü bulaşır mı diye endişe ediyordum ama ona virüsle mücadele eden antikor vermişim" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:17, 29/11/2020
Haberler Dünya
Bilim dünyası şaşkın: Covid-19’lu kadın, antikorlu bebek doğurdu

Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve hakkında birçok bilinmezin olduğu corona virüsüne bilim dünyasını şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı…

Mart ayında Avrupa tatilinden döndükten sonra Covid-19 tespit edilen 31 yaşındaki Celine Ng-Chan isimli kadın bu ayın başında doğum yaptı. Hastalığı yenmesine rağmen çocuğuna corona virüsü bulaştırmaktan korkan Ng-Chan bu ayın başında hiçbir komplikasyon olmadan hastanede doğum yaptı.

“BENİM ANTİKORLARIM GİTTİ”

Singapur’un çok okunan gazetelerinden Straits Times’a konuşan Ng-Chan, “Doktorlarım, çocuğuma doğumum sırasında Covid-19 antikorlarımı aktardığımdan şüphelendi. Yapılan testler sonucunda gerçekten de çocuğumda corona virüsü salgınıyla mücadele eden Covid-19 antikorlarının bulunduğunu tespit ettik. Fakat benim vücudumdaki Covid-19 antikorlarının gittiğini tespit ettik” dedi.

Ng-Chan’ın corona virüsünü iki buçuk haftada yendiği belirtilirken olayla ilgili bir inceleme başlatıldı. Celine Ng-Chan’ın oğlu Aldrin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve virüse karşı bağışıklığı olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü salgınında son durum: Brezilya ve Türkiye'deki rekorlar gündemdeCorona virüsü salgınında son durum: Brezilya ve Türkiye'deki rekorlar gündemde

 

anne Avrupa Bebek Bilim Brezilya Corona Dünya hastane Kadın Ölüm Sağlık Singapur Türkiye Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:11:14,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more