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Çavuşoğlu’ndan Libya mesajı: Kalıcı barış için İtalya’yla çalışacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla bir araya geldiği toplantının ardından Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Kalıcı barış için İtalya ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr
16:40 -
Haberler Dünya
Çavuşoğlu’ndan Libya mesajı: Kalıcı barış için İtalya’yla çalışacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’yla Ankara’da bir araya geldi. Di Maio’yu bakanlıkta kabul eden Çavuşoğlu, ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçen Çavuşoğlu, “İtalya ile Libya’da kalıcı barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Libya’nın enerji tedariğinde İtalya ile bir arada çalışmak isteriz” diyen Çavuşoğlu ayrıca AB’nin Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarısının objektiflikten çok uzak olduğunu belirterek, İtalya-Türkiye arasındaki turizmin ağustos ayı itibarıyla başlamasını istediklerini söyledi.

Son güncelleme: 16:44 19.06.2020
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