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Çin’de karantinadaki 14 bin kişi kaçmaya çalıştı

Corona virüsü salgının ortaya çıktığı Çin'de skandal bir olay yaşandı. Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı’nda çalışan bir kişide Covid-19’a rastlanmasının ardından havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınan yolcular test alanından kaçmaya çalıştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:47, 22/11/2020
Haberler Dünya

Çin'in Şangay kentinde bulunan Pudong Uluslararası Havalimanı'nda kargo terminalinde çalışan 39 yaşındaki bir çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından tüm havalimanı karantinaya alındı.

Yetkililer, havalimanında bulunan yaklaşık 14 bin kişiye test yapmak amacı ile otopark alanına yönlendirerek havalimanından çıkışları yasakladı.

Yetkililer, havalimanına gelen her yolcuya corona  testi yapmaya başlarken, test alanına itilen çok sayıda kişinin görüntüleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görüntülerde vatandaşların çoğunun test alanında çıkmak istediği ve yetkililerin vatandaşları engelledikleri görüldü.

HASTANE, OKUL VE TREN İSTASYONU KAPATILDI

39 yaşındaki havalimanı çalışanın eşinin de Covid-19'a yakalandığı ve Shanghai Pudong Hastanesinde hemşire olduğu aktarıldı.

Hastane, günlük ayakta tedavi ve acil servisleri askıya alırken, çiftin çocuklarının gittiği okul ise kapatılarak uzaktan eğitime geçti.

Havalimanın ardından Şangay'da bulunan Güney Demiryolu İstasyonu'nda kapatıldığı iddia edildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:22:34,
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