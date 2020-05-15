Corona bu hale getirdi! Kebapçıya artık imzayla giriliyor

Corona virüsü nedeniyle kapalı olan Avrupa'daki Türk restoranları uzun süre sonra kapılarını açtı, ancak insanlar içeri girmeye çekindi. Hem virüs nedeniyle insanların temkinli olması hem de açılışın Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle restoranlara ilgili az oldu.

Köln'deki Türk restoranlar, corona nedeniyle masa sayılarını üçte bir oranında azalttı. İçeri girişlerde müşterilerin adı-soyadı, adresi, telefonunu ve giriş saatleri yazıldı, imzaları alındı.

Restoranda çalışanlar, maskeyle hizmet verirken müşteriler de yemek gelene kadar masada maskeyle oturdu.

Öte yandan Köln'de restoranlar işbaşı yaparken, Berlin'de ve Hessen Eyaleti'nde restoranların bugün açılacağı belirtildi. Türkler'in yoğun olduğu diğer eyalet Baden Württemberg'de ise açılışın 18 Mayıs'ta olacağı ifade edildi.

FRANKFURT’TA ÇÖP SORUNU

Cafe ve restoranların bugün açılacağı Frankfurt'ta ise çöp sorunu yaşanıyor. Restoranların kapalı olması nedeniyle yiyecek ve içecek alan insanlar, meydanlardaki çöp kutularını kısa sürede atıklarla dolduruyor.