Corona virüsü kontrolden çıktı! Almanlar marketlere hücum ediyor

Almanlar, evlerinden dışarı çıkamama riskine karşı, Aldi ve Lidl marketlere hücum etti. Özellikle kuru gıda, sebze-meyve reyonları ile temizlik ve hijyen malzemeleri bölümleri çok çabuk bir şekilde boşaldı.

Eczanelerde maske kalmadığı, grip ve boğaz ağrısı ilaçlarının yok sattığı belirtildi. Almanların aile başı en az 10 günlük erzak ve malzeme depoladığı aktarıldı.

LIDL VE ALDI: SATIŞLAR PATLADI

Lidl’den yapılan açıklamada, “Bazı bölgelerde çok net bir şekilde satışlarda patlamalar var. Özellikle kuru gıdalar, hijyen malzemeleri rafları boşaldı. Konserve, makarna, tuvalet kağıdı, dezenfekte ve temizlik malzemelerine büyük akın var” denildi.

Aldi'den yapılan açıklamada da özellikle kuru gıdaların satışında büyük artışlar olduğu, bunları yetiştirmek için çabalarına hız verdikleri belirtildi.

Aldi, “Ancak ürün yetmemezliği söz konusu değil. Depolarımızda gerekli önlemlerimiz ve yedeklemelerimiz var” açıklamasını yaptı.

Almanların muhtemel bir karantina ve bölgelerin kapatılmasına karşın bu önlemleri aldıkları belirtiliyor.

ARTIK ÜLKENİN HER YERİNDE

Önceki günkü vakaların ardından Berlin'de iki, Hamburg ve Lahn-Dill Kreis'ta yeni vakalar görüldü.

Bir yuva eğitmeninde virüsün tespit edildiği Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ndeki küçük kasaba Heinsberg'de, aralarında bir askerin de bulunduğu 14 kişide virüse rastlandı.

Burada bir kişinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Bu ailenin yakınlarıyla birlikte karantinaya alınan kişi sayısı 1000'i geçti.

Kaiserslautern'de 30 yaşın üzerindeki bir kişi virüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Bu kişinin bir süre önce İran'dan geldiği açıklandı. Baden-Württemberg Eyaleti'ndeki vaka sayısı, 4'ten 8'e yükseldi.

Bunlardan üçünün Freiburg'nu Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinden olduğu belirtiliyor. Üçlünün, bir İtalyanla birlikte Münih'e yaptıkları iş seyahati sırasında virüsü kaptığı ileri sürüldü.

Bavyera'nın Orta Franken bölgesinde de bir kişide virüse rastlandığı açıklandı.