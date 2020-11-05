Corona virüsü salgınında son durum: Fransa, İtalya ve Polonya’da rekor vaka sayısı…

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 58 bin 46 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 367'ye ulaştı. Son 24 saatte tespit edilen 58 bin 46 vaka ile ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 367 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 39 bin 37'ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 936'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 248 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa’da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, başkent Paris'te yeni kısıtlamalar getiriliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı açıklamada, restoranların yerel saatle saat 22.00-06.00 arasında hem paket servis hem de eve servis yoluyla sonra satış yapmayacağını duyurdu. Kararın, özellikle paket servis hizmetinin bulunduğu restoranların önünde yaşanan yoğunluk nedeniyle alındığı öğrenildi.

“YOĞUN BAKIM YATAKLARIMIZ YETERSİZ KALACAK”

Ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da sağlık sistemi alarmı veriyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ve Genel Sağlık Direktörü Jerome Salomon salgında son duruma yönelik ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Sağlık Direktörü Salomon, “Hastanede yoğun bakıma kaldırılan 4 hastadan biri birkaç hafta içerisinde hayatını kaybediyor. Bugünün pozitif vakaları yarının hastanede yatanları olacak” diye konuştu.

“İkinci dalga burada ve çok şiddetli” diyen Sağlık Bakanı Olivier Veran ise 7 bini bu yaz eğitim almış, toplam 12 bin sağlık personelinin hastane ve bakım evlerinde çalışmaya gönüllü olduğunu açıkladı. Ayrıca sağlık alanında 8 bin öğrencinin de desteğe gelebileceğini dile getiren Veran, “Eğer sokağa çıkma yasağına doğru şekilde uyulmazsa, virüs yine aynı şekilde yayılmaya devam ederse Kasım ortasında yoğun bakım yataklarımız doluluk nedeniyle yetersiz kalacak” uyarısında bulundu.

İkinci dalganın birinci dalgadan daha yoğun ve uzun süreceğine vurgu yapan Veran, Kasım ortasına kadar yoğum bakım servisinde yüzde 70 doluluk oranına ulaşılacağını öngördüklerini belirterek corona virüsü hastaları dışında yoğun bakımda diğer hastalara da yer ayrılması gerektiğini hatırlattı.

İTALYA’DA YENİ REKOR

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 219 bin 884 testte 34 bin 505 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 824 bin 879’a ulaştığı bildirildi. Testlerde pozitiflik oranın önceki güne artarak yüzde 15.7 olarak kaydedildiği ifade edildi. Ülkede toplam aktif vaka sayısının ise 472 bin 348’e yükseldiği aktarıldı.

Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 445 kişinin hayatını kaybettiği, 2 Mayıs’tan bu yana en yüksek can kaybının kaydedildiği belirtildi. Ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 192’ye ulaştığı ifade edildi. Son 24 saat içinde 99 kişi daha yoğun bakıma alınırken, İtalya genelinde toplam 2 bin 391 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

İtalya’da dün açıklanan yeni Covid-19 kısıtlamaları 6 Kasım’dan itibaren geçerli olacak ve 3 Aralık’a kadar yürürlükte kalacak. Kısıtlamalar sırasında tüm ülkede yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkmak yasaklanırken, kırmızı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 24 saat boyunca uygulanacak. Genelgeye göre ülkedeki bölgeler virüs bulaşma katsayılarına göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayrıldı. Vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu ise sarı ile tanımlanıyor.

Ulusal çapta geçerli kısıtlamalar dahilinde müzeler kapatılacak, lise ve dengi okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Temel ihtiyaç ürünleri satan dükkanlar haricinde ticari işletmeler hafta sonları ve tatil günlerinde kapalı kalacak. Toplu taşımada ise kapasite yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafeler 18.00’de evlere servis haricinde kepenk indirecek.

Kırmızı bölgelerde yaşayanlar iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Salgının ilk dalgasında uygulanan karantinada olduğu gibi sadece market alışverişi ve zorunlu hallerde dışarıya çıkmak sadece mazeret belgesiyle mümkün olacak. Temel ihtiyaç ürünleri satan dükkanlar haricinde işletmeler kapalı kalacak. Restoranlar sadece evlere servis hizmeti verebilecek.

VAKA ARTIŞI SONRASI POLONYA YENİ ÖNLEMLERE HAZIRLANIYOR

Polonya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 27 bin 143 yeni vaka tespit edildiğini, 367 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 466 bin 679’a, hayatını kaybedenlerine sayısı ise 6 bin 842’ye yükseldi.

Önceki gün salgınla mücadelede yeni kısıtlamaların getirildiği ülkede 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren sinema, tiyatro, müze, sanat galerileri, kültür merkezleri, alışveriş merkezlerinin kapatılması, anaokullar hariç tüm öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırılmıştı.

İlk etapta 29 Kasım’a kadar geçerli olacak söz konusu kısıtlamalar ile virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasını umduklarını söyleyen Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki, ekonomiyi kapatmak istemediklerini, ancak getirdikleri son kısıtlamaların ülke çapında karantina ilan etmelerinden bir önceki aşama olduğunu ifade etmişti.

Bugün Varşova Ulusal Stadyumu’nda kurulan sahra hastanesinde incelemelerde bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki gazetecilere yaptığı açıklamada kaçınılmaz olması durumunda corona virüsüyle mücadelede son etap olan ulusal karantina adımını atabileceklerini söyledi. Muhtemel bir ulusal karantinayı 7 gün sonra ilan edebileceklerini ve ilk etapta 14 gün sürebileceğini kaydeden Mateusz Morawiecki “Umarım bundan kaçınabiliriz” şeklinde konuştu.

Bir süredir kafeterya, bar, restoran, disko, gece kulüpleri, aqua park, havuz ve fitness kulüplerinin kapalı olduğu, 16 yaşından küçük çocuklara ise yanlarında bir yetişkin olmaksızın yerel saatle 08.00-16.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildiği ülkede, devlet memurları da bu haftadan itibaren 2 hafta süreliğine evden çalışmaya başladı.

İNGİLTERE’DE SOKAKLAR BOŞ KALDI

İngiltere genelinde corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte hükümet 5 Kasım Perşembe günü itibari ile temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme ürünlerinin satıldığı işletmeler dışındaki tüm işletmeleri 2 Aralık’a kadar kapattı. Marketler ve eczaneler hariç bar, restoran, güzellik merkezleri ve kuaför salonları gibi tüm işletmeler kepenk kapattı.

Restoran ve barlar yalnızca paket servisi yapabiliyor. Okullar ve üniversitelerin açık kalmaya devam ettiği ülkede başkent Londra’nın sokaklarında yalnızca öğrenciler olduğu görüldü. Karantina kapsamında farklı aile üyelerinin ise bir araya gelmesi yasaklandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke genelinde uygulanan ikinci kez karantina nedeniyle iş yerleri kapatılan çalışanlara devlet destekli ödemelerin Mart sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Sunak bugün yaptığı açıklamada, “Corona virüsü salgını nedeniyle kapanan şirketlerin çalışanlarının maaşları yüzde 80'e kadar Mart ayına kadar ödenmeye devam edilecek ve gerekli desteklerin devletimiz tarafından sağlanacağının teminini veriyoruz” diyerek ilk etapta 3 ay olan destek paketinin 6 aya çıkartılacağının sözünü verdi.

İngiltere’nin de dahil olduğu Birleşik Krallık’ta vaka sayısı 1 milyon 99 bin 59’a yükseldi. Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 752’ye ulaştı. (İHA)

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