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Corona virüsü sonrası bir ülkeden daha Çin kararı!

Corona virüsü salgını nedeniyle Çin'e uçuşları askıya alan ülkelere Polonya da eklendi. Polonya havayolu şirketi LOT, Çin'e yapılacak tüm uçuşlarını 9 Şubat'a kadar askıya aldığını açıkladı.

22:03 -
Haberler Dünya
Corona virüsü sonrası bir ülkeden daha Çin kararı!

Polonya Ulusal Havayolu Şirketi LOT’dan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü için uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından yapılan değerlendirmede, Çin uçuşlarının 9 Şubat 2020 tarihine kadar askıya alınmasına karar verildiği bildirildi. ,

Varşova’dan Pekin’e son uçuşun 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, son uçuşla Pekin’de bulunan LOT uçuş ekibi ile Polonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının getirileceği belirtildi.

Haftada 3 bin kişinin Çin’e uçtuğu Varşova çıkışlı uçuşlara 9 Şubat sonrası devam edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından belli olacak.

Öte yandan Çin havayolu şirketi Air China’nın tarifeli Varşova seferleri ise düzenli olarak devam ediyor. İHA

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Ankara Avrupa Avrupa Birliği Çin Cuma Dünya Polonya Sağlık saldırı
Son güncelleme: 22:07 31.01.2020
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