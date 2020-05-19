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Corona virüsünde son durum: Bir ülkede daha 100 bin sınırı aşıldı

Çin'den sonra dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Hindistan'da corona virüsü vaka sayısı güncellendi. Yapılan açıklamada ülkede 100 bin 328 Covid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
08:39 -
Haberler Dünya
Corona virüsünde son durum: Bir ülkede daha 100 bin sınırı aşıldı

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan Hindistan’da Covid-19 vaka sayısı 100 bin sınırını geçti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede vaka sayısı 100 bin 328’e çıktı.

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları Mayıs ayının sonuna kadar uzatma kararı alan hükümet, ülkede toplam 3156 insanın da corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Havayolu ulaşımının yasak olduğu ülkede, metro, sinema ve spor salonları ile birlikte okullar ve ibadet alanları kapalı tutuluyor.

Çin Corona Hindistan Hükümet metro sinema
Son güncelleme: 08:47 19.05.2020
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