Corona virüsünde son durum: Bir ülkede daha 100 bin sınırı aşıldı

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan Hindistan’da Covid-19 vaka sayısı 100 bin sınırını geçti. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede vaka sayısı 100 bin 328’e çıktı.

Sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaları Mayıs ayının sonuna kadar uzatma kararı alan hükümet, ülkede toplam 3156 insanın da corona virüsü dolayısıyla yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Havayolu ulaşımının yasak olduğu ülkede, metro, sinema ve spor salonları ile birlikte okullar ve ibadet alanları kapalı tutuluyor.