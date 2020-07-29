Dönercide şoke eden görüntü! Kıyafetlerini çıkarıp ortalığı birbirine kattı

İskoçya’nın Falkirk bölgesinde bir dönercide yaşananlar ülkenin gündemine oturdu. 23 Temmuz’da gece saatlerinde dükkana giren sarışın bir kadın sipariş verdikten sonra beklemeye koyuldu.

Kadından ödemeyi alan dükkan sahibi Zohaib Arshad, döneri hazırlamaya başladı. Arshad’ın iddiasına göre o sırada telefonla konuşan kadın, görüşmenin ardından kendini kaybetti.

Dükkanı birbirine katan ve dolapları kırmaya başlayan kadın, çalışanların kaydettiği görüntülerde, “Bana tecavüz ettiniz” diye bağırırken duyuluyor. Adı açıklanmayan kadın aynı görüntülerde kıyafetinin üstünü çıkarırken de görülüyor.

Olay yerine polis çağrılırken, kadın saldırı, yaralama ve tehdit suçlarından tutuklandı. Dükkan sahibi Arshad, maddi olarak 7 bin sterlin hasara uğradığını öne sürerken, olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.