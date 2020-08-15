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Dubai’yi yöneten aileye 1 milyar sterlinlik dava!

Birleşik Arap Emirliği Başbakanı'nın kuzeni Şeyh Muhammed bin Halife bin Saeed al-Maktum'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin, İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad'ı 10 yıl önce dolandırdığı gerekçesiyle haklarında 1 milyar sterlinlik dava açıldı.

19:41 -
Haberler Dünya
Dubai’yi yöneten aileye 1 milyar sterlinlik dava!

Muhammed Haddad, Dubai’yi yöneten al-Maktum ailesine mensup bazı kişilere, kendisini 500 milyon sterlinlik dolandırdıkları iddiasıyla İngiltere’de 1 milyar sterlinlik dava açtı.

İngiliz vatandaşı Haddad, Dubai’deki emlak firması KM Holdings’teki hisselerini değerinin çok altında ortağına satmak zorunda kaldığını söyledi. Ortağının ise al-Maktum ailesine mensup kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

SATMAZSA HAPSE GİRECEKTİ

Muhammed Haddad davacı olduğu kişilerin, kendisine şirket hisselerinin değerinden 4 kat daha azını teklif ettiklerini ve satmazsa hapse gideceğini söylediklerini ifade etti. DHA

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Son güncelleme: 19:44 15.08.2020
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