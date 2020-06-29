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Dünya Sağlık Örgütü ‘Bitmekten çok uzak’ diyerek aşıyla ilgili açıklamada bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geliştirilmeye çalışılan aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aşıyla ilgili muazzam işlerin yapıldığı belirtilen açıklamada güvenli ve etkili bir aşı için çalışmaların sürdüğü ancak aşının işe yaraması için hiçbir garantinin verilemeyeceği ifade edildi. Öte yandan salgının dünya genelinde 'sona ermekten çok uzak' olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr
20:00 -
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü ‘Bitmekten çok uzak’ diyerek aşıyla ilgili açıklamada bulundu

Covid-19 salgını boyunca düzenli olarak basın ve kamuoyuna açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri son açıklamasında geliştirilen aşılarla ilgili ‘garantisi yok’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan DSÖ’nün Başkanı Tedros Adhanom, “Hepimiz bunun bitmesini istiyoruz. Hepimiz hayatımızı geri almak istiyoruz. Ancak acı gerçekler bunun henüz sona ermekten çok uzak olduğunu gösteriyor. Birçok ülke olumlu yönde çaba gösterse de pandemi hızlanmayı sürdürüyor” dedi.

Tedros, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun ‘virüs laboratuvarda yapıldı’ iddialarını da araştırmak üzere gelecek hafta Çin’e gidecek DSÖ ekibinin virüsün kökeniyle ilgili araştırmalara katılacağını belirtti.

Birçok ülke salgının sona ermesi için coronaya karşı geliştirilen aşı çalışmalarına güveniyor. Reuters

TRUMP’IN YORUMUNA YANIT VERDİ

Bir başka DSÖ yetkilisi Dr. Mike Ryan ise salgın ile mücadelenin ideolojik yaklaşımlarla sağlanamayacağını söyledi.

Çin’de başlayan salgın hakkında ABD Başkanı Trump’ın yaptığı ‘Kung fu’ yorumunu değerlendiren Ryan, karşılıklı saygının korunması gerektiğini vurguladı.

Ryan ayrıca Brezilya ve Amerika kıtasındaki salgında yaşanan güçlüklerin devam ettiğini bildirdi.

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Son güncelleme: 20:04 29.06.2020
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