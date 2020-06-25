Dünya Sağlık Örgütü: Eski hayatımıza geri dönemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün olağan toplantısında konuşan Tedros şu ana adar 9.2 milyon vakanın bildirildiğini açıkladı.

Virüs salgınından sonra başlayacak hayatın eskisi gibi olamayacağını belirten Tedros, yeni normal hayat için yeni kuralların getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa’daki durumun giderek iyiye gittiğini belirten Tedros dünyanın geri kalanında ise durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Dünya genelinde gelecek hafta 500 bin can kaybı ve 10 milyon vaka beklediklerini belirten Tedros tedbirler konusundaki uyarılarını yineledi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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