Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dünya Sağlık Örgütü: Eski hayatımıza geri dönemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros, corona virüsü salgınından sonra insanların eski hayatına dönemeyeceğini belirterek daha adil ve yeşil bir yani normal yaratmanın zamanının geldiğini ifade etti. Tedros, gelecek hafta vakaların 10 milyona çıkmasını ölümlerin ise 500 bini bulmasını beklediklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
18:23 -
Haberler Dünya
Dünya Sağlık Örgütü: Eski hayatımıza geri dönemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü’nün olağan toplantısında konuşan Tedros şu ana adar 9.2 milyon vakanın bildirildiğini açıkladı.

Virüs salgınından sonra başlayacak hayatın eskisi gibi olamayacağını belirten Tedros, yeni normal hayat için yeni kuralların getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa’daki durumun giderek iyiye gittiğini belirten Tedros dünyanın geri kalanında ise durumun giderek kötüleştiğini belirtti.

Dünya genelinde gelecek hafta 500 bin can kaybı ve 10 milyon vaka beklediklerini belirten Tedros tedbirler konusundaki uyarılarını yineledi.

AYRINTILAR GELİYOR…

 

İLGİLİ HABERAraştırma yapıldı: 10 ülke ikinci dalganın başlaması için kritik öneme sahip!Araştırma yapıldı: 10 ülke ikinci dalganın başlaması için kritik öneme sahip!

 

 

İLGİLİ HABERİran'da coronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçtiİran'da coronadan ölenlerin sayısı 10 bini geçti İLGİLİ HABER'Salgının, başladığı tarihten 180 gün sonra biteceği gözüküyor''Salgının, başladığı tarihten 180 gün sonra biteceği gözüküyor'

 

Ankara Ankara Üniversitesi Avrupa Corona Dünya İran Sağlık tank Türkiye
Son güncelleme: 18:30 25.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more