Dünyayı ayağa kaldıran olayda yeni görüntüler! Polis kamerasından Floyd’un son anları

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un son anlarına dair yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Floyd'u gözaltına alan polislerden Tou Thao’ya ait vücut kamerası görüntüleri mahkeme kararıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde olay yerindeki vatandaşların Floyd'un nefes alamadığını söylemesine rağmen polisin Floyd'a müdahale etmediği ve yardım etmek isteyenleri de oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

NABZINI KONTROL EDİN



İHA’nın aktardığı görüntülerde Derek Chauvin, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng adlı polis memurları Floyd'a önce devriye aracı içinde ardından da yerde baskı uyguluyor. Thao ise bir süre sonra çevrede oluşan kalabalığa müdahale ediyor.

Floyd ise dakikalarca ‘nefes alamıyorum' diye bağırmaya devam ediyor. Çevrede bulunanlardan Minneapolis İtfaiye Departmanı'ndan ilk yardım uzmanının Floyd'un nabzının kontrol edilmesi, tepki vermediğini söylemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmıyor.