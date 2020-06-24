Efsane isimden Nazi ve Sovyetler Birliği karşılaştırması!

Pink Floyd'un kurucusu ve solisti Roger Waters, Russia Today (RT) televizyonuna verdiği demeçte Batı ülkelerine Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nın bozguna uğratılmasındaki kilit rolünü unutmamaya çağırdı.

Waters, “Nazileri bozguna uğratan ve dünyanın geri kalanı için İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Rusların olduğu gerçeğini fazla dikkate almıyoruz. Nazileri caydırmak ve yenmek için en muazzam fedakarlığı yapan cesur İngilizler ya da Kuzey Atlantik'ten yardıma gelen güçler değil, Rus halkıdır” diye konuştu.

Sputnik’teki habere göre, Batı ülkelerinin Rusya'nın bu önemli katkısını her zaman, özellikle de Rusya hakkında olumsuz açıklamalar yaparken ve önünde ‘silah sallarken' hatırlamaları gerektiğini vurgulayan Waters, bazı ülkelerde sergilenen Rusya karşıtı tutumları ise ‘düpedüz delilik' olarak tanımladı.