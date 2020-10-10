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Ermenistan, Terter bölgesine saldırdı

Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal ederek, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı.

23:58 -
Haberler Dünya
Ermenistan, Terter bölgesine saldırdı

Azerbaycan, 27 Eylül'de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova'da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

TERTER’İ HEDEF ALDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği ve Ermenistan'a ait topçu birliklerinin yerel saatle 22.30'da Terter bölgesine saldırdığı aktarıldı.

Bu saldırıdan önce de Ermenistan güçlerinin Ağdam bölgesinde bulunan sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı açıklanmıştı. İHA

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