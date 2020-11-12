Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ermenistan, uçuşa yasak bölge ilan etti

Azerbaycan ile yaşanan gerilimden büyük kayıplarla ayrılan Erivan yönetimi Ermenistan ve Dağlık Karabağ'da uçuşa yasak bölge ilan edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:06, 12/11/2020
Haberler Dünya
Ermenistan, uçuşa yasak bölge ilan etti

Hafta başında Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması ile büyük toprak kaybı veren ve Dağlık Karabağ’daki birçok kilit noktayı kaybeden Erivan yönetiminden kritik bir hamle geldi.

Rus haber ajansı Interfax, askeri hava güçleri haricinde Ermenistan ve Dağlık Karabağ üzerinde uçuşa yasak bölge ilan ettiğini duyurdu.

Dün gece Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen binlerce göstericinin Erivan’da toplanarak eylem yapmasının ardından bu kararın alındığı tahmin ediliyor.

Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan eylem Haber
Yayınlanma Tarihi:11:02,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more