Fransa ve Yunanistan başı çekti! Deprem sonrası Türkiye’ye destek mesajı yağmuru

Türkiye dün merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olarak açıklanan 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şimdiye kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği, 804’den fazla da yaralının bulunduğu felaketle ilgili Türkiye’ye adeta mesaj yağmuru gerçekleşti.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerilim yaşadığı Yunanistan’da Başbakan Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp yardıma hazır olduklarını söyledi.

YUNANİSTAN: BİR ARADA DURMA ZAMANI

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir de açıklama yapan Miçotakis, “Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım. Ülkelerimizi sarsan depremde yaşanan trajik can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar insanlarımızın bir arada durması gereken zamanlar” ifadelerini kullandı.

FRANSA: YARDIM GÖNDERMEYE HAZIRIZ

Türkiye’nin Hz. Muhammed karikatürü ve İslam karşıtlığı nedeniyle karşı karşıya geldiği Fransa da yardım eli uzatan ülkeler arasındaydı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Güçlü bir deprem Türkiye’yi ve Yunanistan’ı vurdu. Fransa, bu zor zamanda Türk ve Yunan halklarının yanında. Acil yardım göndermeye hazırız” dedi.

AB VE NATO: YANINIZDAYIZ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan ayrı ayrı mesajlar paylaştı. Michel, “Depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. AB, destek sağlamaya hazırdır” derken, von der Leyen ise, “Durumu takip ediyoruz mümkün olan her şekilde yardım etmeye hazırız” açıklamasını yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparken, “Ege’den gelen haberler nedeniyle çok üzgünüm. Dualarım depremden etkilenenler ile. NATO, müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan’a yardıma hazırdır” dedi.

ABD DIŞİŞLERİ VE BIDEN’DAN TAZİYE

ABD’den depremle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus’tan geldi. Twitter’dan bir mesaj paylaşan Ortagus, “ABD, Ege’de meydana gelen deprem sonrası İzmir, Sisam ve Sakız Adası’ndaki can ve mal kayıpları için taziyelerini sunuyor. Çavuşoğlu ve Dendias arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden da kişisel hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Eşim Jill ve ben, bugünkü depremin ardından Yunanistan ve Türkiye’ye dualarımızı gönderiyoruz. Başkalarını kurtarmak için çalışan cesur arama kurtarma ekiplerine ve birbirini desteklemek için farklılıklarını bir kenara koyan Türkiye ve Yunanistan’a minnettarız.”

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A MESAJ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Kremlin’den yapılan açıklamada, “İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim” denildi.

– İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: Ege Denizi’nde meydana gelen korkunç depremin neden olduğu yıkım sahnelerini görünce büyük üzüntü duydum. İyi dileklerimiz tüm depremzedelerle birlikte. İngiltere Türk ve Yunan dostlarımızı desteklemeye hazır.

– Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi: Türkiye'nin İzmir şehrinde yaşanan deprem gibi trajik bir olaydan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Düşüncelerimiz, mağdurların ve yaralıların aileleri ile birlikte. Kosova, bu zor dönemde Türkiye halkının ve hükümetinin yanındadır.

– Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ege’de Türkiye ve Yunanistan’ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi. Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan’ın bu trajik anında yanındadır.

– İtalya Dışişleri Bakanlığı: İtalya, Ege Denizi'nde ağır bir depremin vurduğu Yunanistan ve Türkiye'nin dost haklarına yakınlık ve dayanışmasını belirtiyor. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

– İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu’na ilettiği mesajda, İran’ın yardım göndermeye hazır olduğunu dile getirdi. İran Kızılayı Başkanı Mehdi Valipour, Türk Kızılayı’nın yardıma ihtiyacı olması durumda destek göndermek için hazır olduklarını söyledi.