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Fransa’dan kötü haber! 4 Türk daha öldü

Fransa'da corona virüsü nedeniyle 4 Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti. Ülkede corona nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 14'e ulaştı.

18:46 -
Haberler Dünya
Fransa’dan kötü haber! 4 Türk daha öldü

Fransa’da daha önce corona virüsüne yakalanan Türk vatandaşlarından 10’u hayatını kaybetmişti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkede 4 Türk vatandaşı M.T., V.K., Ö.B. ve F.K.’nin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Son verilere göre ülke genelinde corona nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 14’e yükseldi.

Öte yandan Fransa’da vefat eden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Çarşamba ve Cumartesi günleri Türkiye’ye gönderiliyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle Fransa’da bugüne kadar 800’den fazla kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla insan ise karantina altına alındı. (İHA)

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