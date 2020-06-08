George Floyd’u öldüren polis ilk kez yargıç karşısında!

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Chauvin yaklaşık 11 dakika süren duruşmada herhangi bir açıklama yapmadı. Yargıç, Chauvin’in kefalet ücretini 1 milyon 250 bin dolar olarak belirledi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi.

Chauvin; “kasıtlı olmadan ikinci derece cinayet”, “üçüncü derece cinayet” ve “ikinci derece taksirle adam öldürme” ile suçlanıyor.

ABD’de bu suçlardan yargılananlar sırasıyla 40, 25 ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Derek Chauvin, yaklaşık 9 dakika boyunca George Floyd’un boğazına diziyle bastırarak onu öldürmüştü.

Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de protesto gösterileri düzenlenmiş, gösteriler zamanla diğer ülkelere de sıçramıştı.

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