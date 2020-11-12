‘Gülün Ruhu’ değerini bulamadı: 208 milyon TL’ye satıldı

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's, eşi benzerine az rastlanır bir mücevheri daha yeni sahibiyle buluşturdu. Rus elmas üreticisi Alrosa'nın işçiliğinden geçen 14.83 karatlık pembe elmas ‘Gülün Ruhu' açık artırmayla satıldı.

2017'de Rusya'da çıkarılan en büyük pembe elmaslardan biri olan mücevhere 38 milyon dolar (300 milyon TL) değer biçiliyordu.

Ancak açık artırma beklentinin altında gerçekleşirken, son rakam 26.6 milyon dolara (208 milyon TL) kadar yükseldi. Böylelikle açık artırmaya çıkan en büyük pembe elmas olduğu iddia edilen ‘Gülün Ruhu’ adı açıklanmayan yeni sahibini buldu.

Yalnızca yüzde 1'i 10 karattan büyük olabilen pembe elmas, hem estetik hem de nadir bulunması açısından tercih sebebi olarak gösteriliyor. Yapılan araştırmalara göre pembe, sarı, mavi ve yeşil taşlara olan talep, son 10 yılda yüzde 12 artış gösterdi.