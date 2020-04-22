Güney Kore’den çarpıcı corona araştırması: Tekrarlıyor ama bulaşmıyor

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Güney Kore’de çarpıcı bir araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Virüse yakalanıp iyileştikten sonra yeniden hasta olanları merkeze alan Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (KCDC) çalışması, bulaşıcılıkla ilgili önemli verilere ışık tuttu.

Hastalığı atlattıktan sonra testleri ikinci kez pozitif çıkan 180 vakayı inceleyen KCDC, bu kişilerin virüsü bulaştırdığına dair bir bulguya rastlamadı. KCDC, iyileştikten sonra hastalığın tekrar nüksettiği görülen vakalarda virüsten kültür alıyor. Bu süreç güvenilir sonuçların ortaya çıkması için iki haftadan fazla sürüyor.

Sonuçları yorumlayan KCDC Direktörü Jeong Eun-kyeong, “Bu, virüsün tekrar nüksettiği vakalarda çok az bulaşıcılık olduğunu ya da hiç bulaşıcılık olmadığını gösteriyor” dedi.

70 GÜN SONRA YENİDEN POZİTİF

Öte yandan salgının başlangıç noktası olan Wuhan’da da benzer bir durum dikkat çekiyor. Reuters’ın haberine göre hastalığı atlattıktan sonra test sonuçları negatif çıkan hastalar, hiçbir belirti göstermemelerine rağmen 50-70 gün aralığında yeniden pozitif sonuçlarla karşılaşıyor.

Uzmanlar, salgınla mücadelede yeni bir döneme giren Çin’de cevap bulunması gereken en önemli sorulardan birinin bu olduğunu ifade ediyor.

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