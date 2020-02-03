Halkbank davasında temyiz mahkemesinden durdurma kararı

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, 15 Ekim'de başlayan dava sürecinde Halkbank ayrıcalıklı ve kısıtlı yargılandığı takdirde mahkemeye katılacağını açıklamış, New York federal mahkemesine yaptığı başvuru kabul edilmeyince de bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Hakim Richard Berman, Halkbank'ın ‘Bir üst mahkeme kararını verinceye kadar duruşmalara ara verilmesi' talebini reddetmişti.

Halkbank'ın ABD'de hukuk danışmanlığını yapan King & Spalding tarafından temyiz mahkemesine yapılan başvurunun kabul edilmesi sonrasında temyiz hakimi Catherine O'Hagan Wolfe, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nden kendi kararlarını vermelere kadar yargı sürecine ara vermesini talep etti.