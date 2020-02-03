Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Halkbank davasında temyiz mahkemesinden durdurma kararı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Halkbank davasında bir üst mahkeme, kendi kararını verinceye kadar federal mahkemede süren davanın durdurulmasına karar verdi.

23:32 -
Haberler Dünya
Halkbank davasında temyiz mahkemesinden durdurma kararı

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, 15 Ekim'de başlayan dava sürecinde Halkbank ayrıcalıklı ve kısıtlı yargılandığı takdirde mahkemeye katılacağını açıklamış, New York federal mahkemesine yaptığı başvuru kabul edilmeyince de bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Hakim Richard Berman, Halkbank'ın ‘Bir üst mahkeme kararını verinceye kadar duruşmalara ara verilmesi' talebini reddetmişti.

Halkbank'ın ABD'de hukuk danışmanlığını yapan King & Spalding tarafından temyiz mahkemesine yapılan başvurunun kabul edilmesi sonrasında temyiz hakimi Catherine O'Hagan Wolfe, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nden kendi kararlarını vermelere kadar yargı sürecine ara vermesini talep etti.

İLGİLİ HABERABD'li savcıdan Halkbank'a para cezası talebi!ABD'li savcıdan Halkbank'a para cezası talebi!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more